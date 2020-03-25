Prens Charles’ın Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu ve Galler Prensi Charles’ın Koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre 71 yaşındaki Prens Charles’ın hastalığı hafif semptomlar gösteriyor. Prens Charles’ın eşi Camilla Parker Bowles’ın testi ise negatif sonuç verdi.

Charles ve Camilla çifti İskoçya’da bulunan mülkleri Balmoral Kalesi’nde kendilerini karantinada tutuyorlar.

Yapılan açıklamada son haftalarda Prens Charles’ın halkla iç içe bulunduğu pek çok etkinliğe katılması nedeniyle virüse kimin aracılığıyla yakalandığının bilinmesinin imkansız olduğu belirtildi.

Total
1
Shares
Share 1
Tweet 0
Pin it 0

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için