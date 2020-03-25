Prens Charles’ın Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu ve Galler Prensi Charles’ın Koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.
Yapılan resmi açıklamaya göre 71 yaşındaki Prens Charles’ın hastalığı hafif semptomlar gösteriyor. Prens Charles’ın eşi Camilla Parker Bowles’ın testi ise negatif sonuç verdi.
Charles ve Camilla çifti İskoçya’da bulunan mülkleri Balmoral Kalesi’nde kendilerini karantinada tutuyorlar.
Yapılan açıklamada son haftalarda Prens Charles’ın halkla iç içe bulunduğu pek çok etkinliğe katılması nedeniyle virüse kimin aracılığıyla yakalandığının bilinmesinin imkansız olduğu belirtildi.