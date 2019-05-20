Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’den Eğlenceli Kareler

Chelsea Flower Show için bahçe dizaynı yapan Kate Middleton‘a eşi Prens William ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de yardım etti.

Yayınlanan eğlenceli kareler ise beğeni topladı.

Prens Louis, annesinin tasarladığı bahçede oldukça mutlu görünüyor.

Etkinlikle ilgili BBC’ye konuşan Middleton: “Gerçekten doğayı hissediyorum ve dışarıda interaktif olmak hem fiziksel hem mental olarak oldukça yararlı. Özellikle de çocuklar için. Yarattığımız bu ortamın ailelere, çocuklara ve topluluklara dışarı çıkıp doğadan keyif almaları ve birlikte kaliteli zaman geçirmeleri için ilham olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.