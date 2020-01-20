Prens Harry İlk Kez Kraliyetten Uzaklaşma Kararı Hakkında Konuştu

Geçtiğimiz haftaya damga vuran konu Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet yaşamından ve haklarından kendi istekleriyle vazgeçmeleri olmuştu. Kraliçe Elizabeth ile yapılan toplantıların ardından Prens Harry konuya dair ilk kez açıklama yaptı.

Dün katıldığı bir yardım kuruluşunda kürsüye çıkan Prens Harry konuşmasına bu cümlelerle başladı: “Konuşmama başlamadan önce, son birkaç hafta boyunca duymuş olabileceklerinizi hayal edebiliyorum. Bu yüzden gerçekleri benden, bir Prens ya da Dükten değil, Harry’den duymanızı istiyorum.”

“Benim ve eşimin, aldığımız kraliyetten uzaklaşma kararı düşünmeden alınmış bir karar değil. Yıllarca süren zorlukların ardından aylarca bu konu üzerine görüşmeler yapıldı. Gerçekten başka bir seçenek yoktu. Umudumuz, kamu fonu olmadan Kraliçe’ye ve askeri derneklere hizmet etmeye devam etmekti. Ancak maalesef bu mümkün değil. Ailemle daha huzurlu bir yaşama adım atmayı umuyorum.“

Prens Harry, ailesine özellikle de Kraliçe Elizabeth’e desteği için teşekkür etti: “Meghan ve ben, son birkaç aydır gösterdikleri destek için başta büyükannem olmak üzere tüm aileme minnettarım. Onlara her zaman sonsuz bir saygı duyacağım. Ülkesi için her şeyi yapmaya hazır olan, hayır kurumlarını ve askeri toplulukları destekleyen o aynı adam olmaya devam edeceğim.“