Prens Harry Meghan Markle’ı Lady Diana’ya Mı Benzetiyor?

Prenses Diana’nın eski uşağı Paul Burrell, Prens Harry’nin annesi Prenses Diana’ya benzediği için Meghan Markle ile evlenmeyi seçtiğini düşünüyor.

Prens Harry ve Meghan Markle, bağımsız olmak istedikleri için bu yılın başında üst düzey kraliyet görevlerinden geri çekildi, ama işin özü aslında daha derine iniyor.

Meghan ve Harry geri adım atmadan aylar önce Harry, Daily Mail’e bir mektup yazarak Meghan’a karşı zorbalığının durmasını istediğini çünkü sonunun annesi Prenses Diana gibi olmasını istemediğini söylemişti. Ama şimdi, Meghan ve Diana arasındaki benzerliklerin İngiliz basını tarafından aşırı incelemenmesinin de ötesine geçtiğini öğreniyoruz.

Diana’nın eski uşağı Paul Burrell’e göre Harry; kişiliği Diana’nınkine benzediği için Meghan’a aşık olmuş olabilir. “Harry, Meghan’la evlendi çünkü Diana’ya benziyordu” diyor ve ekliyor “İkisi de her zaman inandıkları şeyin arkasında duran ve bunu yaparken itici olmayan iki kadın.”

Ancak buna rağmen Paul; Meghan ve Diana’nın iyi anlaşabileceğini düşünmüyor. “Muhtemelen ikisi de çatışırlardı çünkü farklı görüşlere sahip iki güçlü kadın söz konusu. İkisi de farklı açılardan bakıyor.”

Belki de Meghan ve Diana arasındaki en büyük farklardan biri, Meghan’ın Diana ile kıyaslandığında medyanın kraliyet evliliğinin içine girmesini daha iyi kavraması olabilir; çünkü Meghan hali hazırda kameralara alışkındı.

“Bence aralarındaki temel fark Meghan’ın bir oyun planı olması, Diana’nın ise genç ve saf olması.” şeklinde ekliyor Paul; geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda.

“Mesela Diana; Andrew Morton’ın kendisiyle ilgili kitap yazmasına izin verdi çünkü kendi sesi yoktu. Bu aynı zamanda onun ne kadar güçlü fikirli olduğunu ve halkını önemsediğini gösteriyor. Ülke halkının kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilmeye hakkı olduğunu düşünüyordu.”