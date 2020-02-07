Prens Harry ve Meghan Markle Güvenliklerini Arttırdı

Prens Harry ve Meghan Markle kraliyetten geri çekilme kararlarının ardından kraliyetin maddi desteğinden de vazgeçerek Kanada’da bir hayat kurmaya başlayacak.

Çift yaşananlardan beri birlikte vakit geçiriyor. Yakın zamanda Vancouver’deki 10 milyon dolar değerindeki evlerinin güvenliğini arttıran çift, ayrıca 24 saat boyunca güvenlik talep ediyor.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizliliğini korumak için tüm sahil boyunca yeni bir sistemle güvenlik kamerası uygulaması yapılması gündemde. Kanadalılar ise çift için böyle bir ödeme yapmak istemiyor.

Prens Harry ve Meghan Markle konuya dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.