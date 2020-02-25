Prens Harry ve Meghan Markle Influencer Mı Oluyor?

Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet sorumluluklarından uzak bir hayat sürme kararlarının ardından en merak edilen konulardan biri de Instagram hesaplarının akıbetinin ne olacağı oldu.

Meghan Markle ve Prens Harry Kanada’da kendilerine özel bir yaşantı kurmaya başladı bile. Ancak 11.2 milyon takipçili “sussexroyal” Instagram hesabı halen biyografi kısmındaki Sussex Dük ve Düşesi imzasıyla aktif halde kullanılıyor.

Hesabı Meghan Markle mı yönetiyor? Hesabın ismi değiştirilecek mi, yoksa Markle başka bir profille sosyal medyaya dönüş mü yapacak?

Tüm bunlar düşünülürken, pazarlama platformu Inzpire.me‘nin kurucu ortağı Marie Mostad, çiftin Ocak ayında yaptıkları kraliyetten uzaklaşma açıklamasının ardından Instagram hesaplarının o günden bu yana %9,7 oranında bir takipçi artışı yaşadığını belirtiyor.

Bu yüksek takipçi sayısına bakıldığında Meghan Markle ve Prens Harry’nin Instagram hesaplarını kâr amaçlı kullanma ihtimallerinin akıllıca olduğu düşünülüyor. Marie Mostad’a göre, Sussex Dükü ve Düşesi, sponsorlu gönderilerden yararlanabilirler. Mostad’ın, çiftin popülaritelerini göz önünde bulundurarak gönderi başına kazanabileceklerini düşündüğü ücret ise 110 bin doların üzerinde.

Moda influencer’larının gönderi başına ne kadar kazandığını merak ediyorsanız tıklayın!

Bunun aksine, Prens William ve Kate Middleton’ın “KensingtonRoyal” Instagram hesabının takipçi sayıları aynı olmasına rağmen (11.2 milyon) Sussex’lerden daha az popüler oldukları için gönderi başına 52 bin dolar kazanabilirler.

Instagram influencer’ları tüm dünyada ücretli gönderiler paylaşıp kitlelere hitap ederek gelir elde edebiliyorlar. Meghan Markle ve Prens Harry’nin hayata bakış açılarını düşünecek olursak Instagram hesaplarını sosyal farkındalıklar ve sorumluluk projeleri için kullanacaklarını tahmin edebiliriz.

Belki de yanılırız ve çift dünyanın en önde gelen influencer’ları arasına girer. Sürecin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz.