Prens Harry ve Meghan Markle Kafa Tatiline Çıkıyor

Prens Harry ve Meghan Markle, altı hafta boyunca ihtiyaç duydukları bir mola vermeyi planlıyor. Bir kraliyet kaynağına göre çift, devam eden görevlerini tamamladıktan sonra gelecek aydan itibaren başlayarak bir süre izin almayı planlıyorlar.

Çift, bu altı haftalık tatillerini ise ABD’de geçirmeyi planlıyor. Bu gezi, oğulları Archie dünyaya geldikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne yapacakları ilk ziyaret olacak. Bu seyahatin temelinde, halkın ve basının Markle’a yaptıkları sert eleştiriler yatarken, yoğun çalışma takvimlerinin ardından da “aile zamanı” için fırsat yaratma çabaları da bulunmakta.

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Ladies who launch! This afternoon in the Woodstock district of Cape Town, The Duchess of Sussex joined inspiring female entrepreneurs who shared their passion for ideas, technology and making a positive social impact. Each of the women shared amazing stories of how they started in business, the journey they’ve been on – successes and struggles – but also their ambitions for the future. Female empowerment and championing women’s rights is a key focus for The Duchess. By taking small actions we can make a big difference. Thank you to the inspiring women The Duchess met today, who are setting this example every day through their dedication and determination. #RoyalVisitSouthAfrica Photo ©️ PA images / Sussex Royal

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ITV’den gazeteci Tom Bradby, çiftin Afrika gezisi sırasında Meghan Markle’la yaptığı röportajda Sussex Düşesi’ne, medyanın kişisel kişisel yaşamına yaptığı sert eleştirilerle nasıl başa çıktığını anlatmıştı. Hatta bu açıklamalar, Twitter’da #WeLoveYouMeghan etiketinin trend topic olmasına yol açmıştı.

Markle, yaptığı duygusal açıklamalarda yaşadıklarını şu şekilde ifade etti.

“Kadınlar, özellikle de hamileyken gerçekten oldukça savunmasız ve hassastır, bu yüzden gerçekten süreç çok zorlaştırıldı” dedi. Daha sonra Bradby’ye; “Ayrıca nasıl olduğumu sorduğun için teşekkür ederim, çünkü çoğu kişi benim iyi olup olmadığımı sormuyor” dedi.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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