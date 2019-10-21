Prens Harry ve Meghan Markle Kafa Tatiline Çıkıyor

Prens Harry ve Meghan Markle, altı hafta boyunca ihtiyaç duydukları bir mola vermeyi planlıyor. Bir kraliyet kaynağına göre çift, devam eden görevlerini tamamladıktan sonra gelecek aydan itibaren başlayarak bir süre izin almayı planlıyorlar.

Çift, bu altı haftalık tatillerini ise ABD’de geçirmeyi planlıyor. Bu gezi, oğulları Archie dünyaya geldikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne yapacakları ilk ziyaret olacak. Bu seyahatin temelinde, halkın ve basının Markle’a yaptıkları sert eleştiriler yatarken, yoğun çalışma takvimlerinin ardından da “aile zamanı” için fırsat yaratma çabaları da bulunmakta.

ITV’den gazeteci Tom Bradby, çiftin Afrika gezisi sırasında Meghan Markle’la yaptığı röportajda Sussex Düşesi’ne, medyanın kişisel kişisel yaşamına yaptığı sert eleştirilerle nasıl başa çıktığını anlatmıştı. Hatta bu açıklamalar, Twitter’da #WeLoveYouMeghan etiketinin trend topic olmasına yol açmıştı.

Markle, yaptığı duygusal açıklamalarda yaşadıklarını şu şekilde ifade etti.

“Kadınlar, özellikle de hamileyken gerçekten oldukça savunmasız ve hassastır, bu yüzden gerçekten süreç çok zorlaştırıldı” dedi. Daha sonra Bradby’ye; “Ayrıca nasıl olduğumu sorduğun için teşekkür ederim, çünkü çoğu kişi benim iyi olup olmadığımı sormuyor” dedi.