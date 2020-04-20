Prens Harry ve Meghan Markle Yemek Dağıtırken Görüntülendi

Meghan Markle ve Prens Harry, Los Angeles’ta kameralara yemek dağıtırken yakalandı.

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Harry and Meghan, spotted out on the streets of LA yet again delivering meals as volunteers for @projectangelfood on Friday ♥️

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Koronavirüs krizi sırasında Los Angeles sakinlerinden ihtiyacı olanlara yiyecek dağıtırken el ele görüntülenen Meghan Markle ve Prens Harry, maske takmayı da ihmal etmedi.

Yardım kuruluşu Angel Food için yemek paketlerini teslim ettikten sonra çiftin köpeklerini yürüşe çıkardıkları konuşuluyor.

Angel Food vakfının direktörü Richard Ayoub; çifti “son derece alçak gönüllü ve her bir kişiyle tek tek ilgilenen yapıda” olarak tanımlıyor.

Prens Harry ve Meghan Markle geçtiğimiz aylarda Kraliyet unvanlarından vazgeçmişti.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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