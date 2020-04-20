Prens Harry ve Meghan Markle Yemek Dağıtırken Görüntülendi
Meghan Markle ve Prens Harry, Los Angeles’ta kameralara yemek dağıtırken yakalandı.
Koronavirüs krizi sırasında Los Angeles sakinlerinden ihtiyacı olanlara yiyecek dağıtırken el ele görüntülenen Meghan Markle ve Prens Harry, maske takmayı da ihmal etmedi.
Yardım kuruluşu Angel Food için yemek paketlerini teslim ettikten sonra çiftin köpeklerini yürüşe çıkardıkları konuşuluyor.
Angel Food vakfının direktörü Richard Ayoub; çifti “son derece alçak gönüllü ve her bir kişiyle tek tek ilgilenen yapıda” olarak tanımlıyor.
Prens Harry ve Meghan Markle geçtiğimiz aylarda Kraliyet unvanlarından vazgeçmişti.