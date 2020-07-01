Prens Harry ve Meghan Markle’ı Maddi Sıkıntılar Bekliyor Olabilir

Kraliyet unvanlarından vazgeçerek çok konuşulan bir karara imza atan Meghan Markle ve Prens Harry’nin şimdi de maddi sıkıntı yaşadığı ve Harry’nin bu yeni hayattan sıkıldığı iddia ediliyor.

Çiftin maddi sıkıntılarını doğrulayan kaynak “Harry aynı yerde kalmaktan çok sıkıldı. Karantina döneminde ailesini çok özledi. Şu an yaşadıkları hayat, hayal ettiklerinden çok farklı. Harry taşınmaktan duyduğu heyecanı kaybetti. Gizlice azap çekiyor” ifadelerinde bulundu.

Çift, yeni hayatlarında Prens Charles’ın parasını kullanacaktı. Ancak pandemini nedeniyle darbe alan Charles’ın gelir oranı Meghan Markle ve Prens Harry’yi de vurdu.

Bu nedenle Prens Harry ve Meghan Markle; gelirini arazilerindeki turizmden kazanan Charles’ın parası yerine kendi özel paralarını kullanacak. Aynı zamanda Prens Charles çiftin bir yıllık mali düzenlemelerini de gözden geçirecek.