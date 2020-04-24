Prens Louis’den 2. Doğum Gününe Özel Kareler

Kate Middleton, Instagram’da Kensington Palace hesabından Prens Louis’nin 2. yaş gününe özel kareler paylaştı.

2 yaşına giren Louis’yi bu karelerinde resim yaparken eğlenceli bir şekilde görmek mümkün.





“Instagram vs Reality” başlığıyla paylaşılan kareler ise sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Gökkuşağı tonlarında resim yapan ve bu sırada yüzünü de boyamayı ihmal etmeyen Louis’nin bu karelerine bayıldık!

PRENS LOUİS

“Cambridge Dükü ve Düşesi, Prens Louis’in bu Nisan ayında Düşes tarafından çekilen yeni fotoğraflarını paylaşmaktan memnuniyet duyuyorlar” açıklamasıyla paylaşılan karelerde “Prens Louis’in 2. doğum gününde tüm güzel mesajlar için teşekkür ederiz!” şeklinde not da yazılmıştı.