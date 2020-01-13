Prens William Kardeşi Prens Harry Hakkında Konuştu

Prens William, kardeşi Prens Harry’nin kraliyet yaşamından uzaklaşma kararı konuşunda konuştu ve üzüntüsünü dile getirdi.

Bugün İngiliz kraliyeti açısından önemli bir gün. Çünkü Sandringham’da üst düzey kraliyet üyeleri Prens Harry ile son kararları hakkında görüşecekler.

Bu görüşmenin öncesinde The Sunday Times’ın haberine göre Cambridge Dükü Prens William bir arkadaşına konuyla ilgili endişelerini şu şekilde aktardı: “Tüm hayatım boyunca kardeşimi kolladım ama artık yapamam. Biz apayrı insanlarız. Bunun için üzgünüm. Tüm yapabileceğimiz ve benim de şahsi olarak yapabileceğim tek şey onları desteklemek. Bir gün hepimizin aynı noktada birleşmesini ummaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Herkesin aynı takımda olmasını istiyorum.”

PRENS WİLLİAM, PRENS HARRY HAKKINDA ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Bugün gerçekleşecek görüşmeye Kraliçe Elizabeth, Prens William, Prens Charles ve Prens Harry katılacak. Ayrıca şu sıralar Kanada’da olan Meghan Markle da telefon ile görüşmede yer alacak. Kraliyetten uzaklaşma kararlarının duyurulmasının ardından bu toplantı ile Kraliçe Elizabeth ve Prens Harry ilk kez yüz yüze gelecek.

Toplantının nasıl bir sonuç doğuracağı da merak konusu.