Prens William, The Crown Dizisini Neden İzlemiyor?

The Crown dizisinde, üçüncü sezondan itibaren II. Elizabeth karakterini canlandırmaya başlayan Olivia Colman, Prens William’ın The Crown hayranı olmadığını söyledi.

2016 yılında hayatımıza giren ve büyük beğeni toplayan The Crown, Prens William’ın dikkatini pek çekmemiş gibi görünüyor. Peki, Prens William’ın diziyi izlemeyi tercih etmemesinin ardında nasıl bir gerçek yatıyor?

Prens William The Crown Dizisini izlemediğini söyledi

The Graham Norton Show’a katılan Olivia Colman, bir davette Prens William’la tanıştığını söyledi. Çok fazla heyecanlandığını söyleyen Colman, Prens William’a The Crown dizisini izleyip izlemediğiniz sormuş; Prens William’ın cevabı ise “Hayır” olmuş. Bunun ardında ise; dizinin, özellikle de üçüncü sezonunun, kraliyet ailesi üyeleri için rahatsız edici bir bakış açısı yaratabilecek bazı tartışmalı konuları kapsaması gösterilmekte.

Sözlerine, Prens William ile gerçekleşen konuşmasının biraz garip bir şekilde başladığını da belirterek devam eden Colman, yine de verdiği olumsuz cevaba rağmen onun nazik yaklaşımının hoşuna gittiğini ekledi.

Netflix’in biyografik drama konulu dizisi The Crown, son zamanların en çok konuşulan ve beğeni toplayan yapımlarından. II. Elizabeth dönemini konu alan dizinin son sezonunda Prenses Diana ismi de uzun bir süre gündemde kalmıştı. Dizi, merakla beklenen üçüncü sezonuyla yayında. The Crown’un üçüncü sezonu, kraliçe ile Prens Charles’ın ilişkileri de dahil olmak üzere birçok güncel konuyu kapsayacak.