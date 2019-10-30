Prens William ve Kate Middleton’ın Yıllar Önce Yaptığı Evlilik Anlaşması

2011 yılından bu yana evlilikleri üç çocuk ile birlikte kurdukları kusursuz aile görünümü ile süregelen Kate Middleton ve Prens William’ın birbirlerine yıllar önce evlilik sözü verdikleri ortaya çıktı.

Kraliyet uzmanı Katie Nicholl kaleme aldığı kraliyet biyografisi Kate: The Future Queen kitabında, genç William ve Kate arasında gelecekleri adına yapılan gizli evlilik anlaşmasını açıklıyor.

Görünen o ki evliliklerinden çok daha önce, çift birbirlerine 40 yaşına geldiklerinde evli olmazlarsa ölene dek bağlanmak üzere birbirlerine bir söz verdiler. Bu gizli ve resmi olmayan anlaşmanın 2007 yılında ilişkilerinde yaşadıkları küçük ayrılığın ardından yapıldığı biliniyor.

Katie Nicholl, Kate Middleton’ın ilişkileri konusunda güvensiz hissettiği o süreçte çiftin Seyşeller’de bir tatile çıktıklarını belirterek anlatıyor: “Cennet gibi bir adada William Kate’e uzun süreli bir ilişkiye hazır olduğuna dair söz verdi. İlk defa ciddi bir şekilde evlilik hakkında konuştular ve gece gökyüzünün altındaki okyanusun şahitliğinde bir gün evlenmek için birbirlerine söz verdiler.”

2010 yılında ise resmi evlilik teklifi gerçekleşti. Prens William Kate Middleton’a Kenya’da evlenme teklif etti ve çift 16 Kasım 2010 tarihinde bu heyecanlı haberi dünyaya duyurdu. Nisan 2011’de ise evlilik törenleri gerçekleşti, akabinde Cambridge Dükü ve Düşesi unvanlarına kavuştular.

O dönem gazeteci Tom Bradby’ye yaptığı bir açıklamada Prens William ilişkilerinin gelişim sürecini şu cümlelerle anlatıyor: “İkimiz de çok gençtik. Üniversite zamanıydı, farklı karakterler olarak kendimizi bulmaya çalışıyorduk ve büyüyorduk.” Kate Middleton ise o dönemi şu şekilde açıklıyor: “Sanıyorum ki o zamanlar çok mutlu değildim, ama o süreç beni daha güçlü bir insan yaptı. Geriye bakınca genç bir ilişkiden kendiniz hakkında belki de daha önce hiç fark etmediğiniz şeyler öğrenebildiğinizi görüyorsunuz.”