Prens William’ın Kate Middleton’a Kurduğu İlk Cümle

Kate Middleton ve Prens William 2001 yılında St. Andrews Üniversitesi’nde tanıştılar. Peki bu tanışma nasıl gerçekleşti? O ilk an nasıldı? Bir kraliyet uzmanının anlattığına göre rüya gibi bir tanışma olmadığını söyleyebiliriz!

Kraliyet belgeseli William & Kate: Too Good To Be True? için konuşan kraliyet muhabiri Tom Quinn, Prens William’ın Kate ile tanışmasını şu şekilde anlattı: “Bu komik bir hikaye. William, Kate ile tanışma konusunda çok umutsuzdu. Ve ona doğru yürürken ayağı takılıp sendeledi, bunun üzerine kurduğu ilk cümle ise ‘Bu korkunç bir başlangıç, tam bir ahmak olduğumu düşüneceksin‘ oldu!”

Kate Middleton bu küçük utancı sevimli bulmuş olacak ki çiftin ilişkisi başladı. Çift 2007’de büyük bir ayrılık yaşadı ve bugün hala o ayrılığın ilişkilerini olgunlaştırdığı konusunda hemfikirler.