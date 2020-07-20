Prenses Beatrice’in Büyüleyici Düğününden Detaylar

Prenses Beatrice; nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi ile gizli bir törenle WindsorKalesi’nde evlendi.

Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi

Basına kapalı gerçekleşen ve çiftin sadece yakınlarından oluşan 20 kişilik bir grubun katıldığı törenden görseller ise Kraliyet ailesinin sosyal medya hesabından yeni paylaşıldı.

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Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. . Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi celebrated their wedding with their closest family.‬ . The happy couple are pictured with Her Majesty The Queen and The Duke of Edinburgh. . Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen. The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947. . Photograph by Benjamin Wheeler.

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Prenses Beatrice’in sosyal medyada çok beğenilen gelinliği ise aslında Kraliçe Elizabeth’e ait vintage bir balo elbisesinin güncellenmiş hali.

Aslında kraliçeye ait olan Norman Hartnell tasarımı elbise; Paduasoy olarak da bilinen Peau De Soie tafta ve organzesinden yapılmış, Düşes sateni ile süslenmiş bir elbiseydi.

  • Paduasoy veya padesoy, Erken Modern Avrupa kökenli lüks, güçlü, kablolu veya grogren ipek bir tekstil ürünü.

Norman Hartnell, Kraliçe Elizabeth’in de gelinliğinin arkasındaki isimdi…

Kraliçe’nin güvenilir terzileri Angela Kelly ve Stewart Parvin, bu vintage elbiseyi Prenses Beatrice için yeniden inşa etti.

Prenses Beatrice’in düğününde Kraliçe Elizabeth’e ait olan tek eşyası gelinliği değildi.

prenses beatrıce ve kraliçe elızabeth

Prenses Beatrice bu özel günde; Kraliçe Elizabeth’in de kendi düğününde taktığı “Queen Mary Fringe Tiara” isimli tacı takmayı tercih etti.

Kraliyet düğünlerinde gelinler genelde çift için önemli şeyleri temsil eden motifleri de taşır. Ancak Prenses Beatrice’in gelinlik ve tacı kendisine özel dikilmediği için bu özel motifleri görmek mümkün değildi.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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