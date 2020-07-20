Prenses Beatrice’in Büyüleyici Düğününden Detaylar

Prenses Beatrice; nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi ile gizli bir törenle WindsorKalesi’nde evlendi.

Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi

Basına kapalı gerçekleşen ve çiftin sadece yakınlarından oluşan 20 kişilik bir grubun katıldığı törenden görseller ise Kraliyet ailesinin sosyal medya hesabından yeni paylaşıldı.

Prenses Beatrice’in sosyal medyada çok beğenilen gelinliği ise aslında Kraliçe Elizabeth’e ait vintage bir balo elbisesinin güncellenmiş hali.

Aslında kraliçeye ait olan Norman Hartnell tasarımı elbise; Paduasoy olarak da bilinen Peau De Soie tafta ve organzesinden yapılmış, Düşes sateni ile süslenmiş bir elbiseydi.

Paduasoy veya padesoy, Erken Modern Avrupa kökenli lüks, güçlü, kablolu veya grogren ipek bir tekstil ürünü.

Norman Hartnell, Kraliçe Elizabeth’in de gelinliğinin arkasındaki isimdi…

Kraliçe’nin güvenilir terzileri Angela Kelly ve Stewart Parvin, bu vintage elbiseyi Prenses Beatrice için yeniden inşa etti.

Prenses Beatrice’in düğününde Kraliçe Elizabeth’e ait olan tek eşyası gelinliği değildi.

prenses beatrıce ve kraliçe elızabeth

Prenses Beatrice bu özel günde; Kraliçe Elizabeth’in de kendi düğününde taktığı “Queen Mary Fringe Tiara” isimli tacı takmayı tercih etti.

Kraliyet düğünlerinde gelinler genelde çift için önemli şeyleri temsil eden motifleri de taşır. Ancak Prenses Beatrice’in gelinlik ve tacı kendisine özel dikilmediği için bu özel motifleri görmek mümkün değildi.