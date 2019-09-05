Prenses Charlotte, okula başladı. İlk başta oldukça gergin ve heyecanlı olduğu görünen Prenses Charlotte annesi Kate Middleton’ın arkasına saklanmayı tercih etti. Bununla birlikte, Thomas Battersea okul müdürü Helen Haslem’i ise prensesin bu heyecanını azaltmaya yönelik yaklaşımda bulundu.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️📚🏫 pic.twitter.com/8l63WEjzcw — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 5, 2019

Babası Prens William, annesi Kate Middleton ve abisi Prens George ile okula yürürken muzip bir şekilde saçlarıyla oynayan Prenses Charlotte, Kensington Sarayı’ndaki evinden birkaç mil uzaklıkta bulunan bu okula dahil olarak George’un ayak izlerini de takip ediyor.