Prenses Charlotte’ın Takma Adları

Geçtiğimiz hafta okula başlayan Prenses Charlotte, beş yaş altındaki bir çocuğa verilebilecek en çok takma isme sahip. Kraliyet muhabiri Katie Nicholl’e göre, Charlotte’un “cesur”, macerayı seven kişiliği ona “savaşçı prenses” lakabını kazandırdı.

Savaşçı Prenses, bu yılın başlarında Willcocks anaokulundan mezun olduktan sonra Battersea’de bulunan St. Thomas’s Okulu’na başladı. Abisiyle aynı okulda okuyacak olan prenses, kardeş indiriminden de yararlandı.

Savaşçı Prenses’in sınıfta basitçe “Charlotte Cambridge” olarak adlandırılacağı da bildirildi. Geçen sene de annesi tarafından verildiği bilinen “Lottie” de prensesin takma isimleri arasında. Lottie hem prensesin isminin kısaltması hem de kulağa çok sevimli geliyor.