Prenses Diana’nın İlham Verici Güzellik Sırları

Prenses Diana ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hala ilham vermeye devam ediyor. Stiline ilave olarak güçlü saç ve makyajıyla da her zaman için önemli esin kaynaklarımızdan.

Yoğun ilgi gören kısa saçları, tercih ettiği mavi eyeliner’ı ve içinden gelen o doğal güzelliği… İşte onun göz kamaştırıcı güzelliğinin izinden gitmek isteyenler için Prenses Di’nin güzellik kuralları.

#1 Cilt tipine uygun bir bakım rutini

Prenses Diana’nın genlerinin de etkisiyle mükemmel bir cilde sahip olduğu bilinenler arasında. Bununla birlikte ise cildine günlük olarak serum / SPF krem uygulamak ve nemlendirmek onun olmazsa olmazlarndandı.

#2 Kaliteli bir uyku

Prenses Diana’nın güzellik rutininin en önemli parçası ise kaliteli bir uykuydu.

Ünlü estetisyen Renée Rouleau, “Uyku eksikliği, cildin solgun ve yorgun görünmesine neden olarak dolaşımın bozulmasına neden oluyor” diye açıklıyor. “Ek olarak, iyi bir gece uykusu almak önemlidir, çünkü uyku yoksunluğu aynı zamanda strese de neden olur.”

#3 Her şeyi ölçülü olarak yapma

Alkol ve sigara kullanımının cilt üzerindeki olumsuz etkisinin farkında olan Prenses Diana, ikisini de ölçülü kullanarak en önemli güzellik varlığını bu şekilde korumaya çalışıyordu.

#4 İmza bir makyaj görünümü

Makyaj Artisti Mary Greenwell, “Her zaman cildinin tonuna uyan bir temel nemlendirici ile başlardık ve sonra göz bölgesini kaldırmak için de bir kapatıcı kullanırdık” diye özetliyor Prenses Diana’nın makyajını. Rimel ve o günün ruh haline göre tercih ettiği rujla da kapanışı yaptığını ekliyor.

Maskara uygularken köklerin kaplandığından emin olmak istediğini belirten Greewell, Diana’nın o son dokunuşu da parfümle yaptığının altını çiziyor.

#5 Risk alması

Özellikle de saç kesimiyle o dönem için risk aldığının altını çizebiliriz. 1990 yılında saç stilistiyle beraber düşünülmez olanı yaptı ve saçlarını kesti. 80’lerin uzun ve hacimli saçlarının aksine, onun tarzı “daha sportif, daha androjen bir görünüm” oldu.