Priyanka Chopra’dan Güldüren Photoshop

2018 yılında ihtişamlı bir düğünle evlenen Jonas Brothers üyelerinden Nick Jonas’in eşi Priyanka Chopra geçtiğimiz günlerde gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri’ne katılamadı. Jonas Brothers ‘En İyi Pop Şarkısı’ kategorisinde ödül aldığında ise Joe Jonas’ın eşi Sophie Turner ve Kevin Jonas’ın eşi Danielle Jonas eşlerini sahnede yalnız bırakmadı.

İşleri yüzünden ödül töreninde bulunamayan Nick Jonas’ın eşi Priyanka Chopra ise onsuz çekilen ve Nick Jonas’ın yalnız poz vermek zorunda kaldığı fotoğrafa photoshop ile kendisini ekledi. Yaptığı photoshoplu fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak aşkını tebrik eden Chopra takipçilerini güldürdü.