Radar: #MeTooTrans Hareketi

#Metoo ile aynı yaklaşımda ortaya çıkan, bu kez Twitter’daki transfobi ( travesti veya transeksüellerden korkma veya nefret etme ) konusunda acılı deneyimlere tanıklık eden trans bireylerin başlattığı hashtag #MeTooTrans ‘a kulak vermeye ne dersiniz?

Sözlü ya da fiziksel saldırganlık, uygunsuz sözler ya da şakalar, taciz … Transların her gün yüz yüze kaldığı bazı hakaretlerden birkaçı. Twitter’da “LJMaria1” takma isimle yer alan, genç bir trans kadın olan Lucile, Kasım 2019’da #MeTooTrans adlı bir etiketi başlattı.

Face aux agressions transphobes, individuelles ou collectives, personnelles ou étatiques qui se multiplient, je vous invite à partager vos expériences de transmisogynie et de transphobie sous le hashtag #MeTooTrans . Calqué sur le modèle de dénonciation qu'était le #Metoo, — trou de la sécu de 25ans (@LJMaria1) November 10, 2019

Attığı tweet’le tıpkı “#Metoo” modeli üzerinden giderek, bu hashtagın altında (#MeTooTrans) “transfobi deneyimlerine yer vereceğini açıkladı.

Başlattığı bu hashtag çok kısa sürede büyüdü ve okuması zor, şok edici deneyimlerin de gün yüzüne çıkmasını sağladı. Bu hashtag, daha fazla vurgulanması gereken bir gerçekle birlikte, sosyal medyada çok fazla yer buldu.

25 yaşındaki Lucile, “Transfobik saldırganlıkla karşı karşıya kalan kişilerin bu hashtag altında deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor.