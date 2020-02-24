Raf Simons, Prada’nın Kreatif Direktörü Oldu

Raf Simons, ortak kreatif direktör olarak Prada’ya katıldı Belçikalı tasarımcının bu yeni yolculuğunu heyecanla takip ediyor olacağız.

Prada, her zaman için sektörde belirleyici gücü olan bir marka olmuştur. Bu gelenek, pazar günü Milano’da markanın merkezinde duyurulan bir haberle daha pekişti. Tasarımcı Raf Simons, Miuccia Prada ile birlikte çalışacak.

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Marka için ikisi birlikte kreatif direktör olarak görev yapacak. Moda sektörünün en etkili iki tasarımcısının bu güç birliği elbetteki heyecan uyandırdı. Bu duyuru, marka adına pek çok değişimin de ayak sesleri oldu diyebiliriz. Raf Simons ve Miuccia Prada, 2 Nisan’da resmen yürürlüğe giren ortaklığın nasıl işleyeceğini açıklarken ise oldukça rahat görünüyorlardı.

Raf Simons yeni görevi şu sözlerle özetledi; “İkimiz de bu fikre inanıyoruz, bunu yapacağız, ikimizden birisi ise buna inanmadığında yapmayacağız.”