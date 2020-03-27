Rahat Bir Ev Stili İçin 8 Öneri

Hepimiz evde her zamankinden daha fazla zaman harcıyoruz. Çoğumuzun şimdiye kadar yaptığı en izole düzen içindeyiz, ironik bir şekilde, neredeyse yaşamlarımızda yaşadığımız en kolektif deneyim aynı zamanda.

Evdeyiz ve hayatı var olan rutinimizle birlikte sürdürmeye çalışıyoruz. En başta kendinizi iyi ve rahat hissetmek için sonrasında ise yapılacak olan online toplantılar, çeşitli app’ler üzerinden arkadaşlarla düzenleyeceğiniz eğlenceli aktiviteler veya uzun bir sohbet için. Bir bakmışsınız, zamanı evde de yetiştiremiyorsunuz.

Burada da devreye “Ne giyeceğim?” derdi kadar olmasa da, rahat stil önerileri devreye giriyor. İster çalışma odanızdan ister yemek masasından, ister yatak odasından çalışın bu kıyafetler, çalışma alanınız nerede olursa olsun, günü rahatça tamamlamanızı sağlayacak.