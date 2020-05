Reese Witherspoon’dan İki Yeni Netflix Projesi Müjdesi

Reese Witherspoon, romantik komedi türünde iki yeni Netflix yapımıyla karşımıza çıkacak. Bu oldukça heyecanlandırıcı haberin ve yapımların detaylarını sizler için araştırdık.

Reese Witherspoon çok yönlü oyunculuğuyla kalplerimizi son yıllarda özellikle drama yapımlarla titretse de onu, Legally Blonde’un Elle Woods’u olarak asla unutmayacağız. Sırf bu referans bile Netflix için yapacağı yeni romantik komedi yapımlara heyecanlanmamıza yetiyor.

Witherspoon bu filmlerde sadece rol almayacak; ayrıca kendi medya şirketi Hello Sunshine ile de yapımcılıklarını üstlenecek.

Your Place or Mine filmi, birbirlerinden uzak mesafelerde olsalar da hayatlarında etkili olan ve adeta birbirlerinin yaşamlarını değiştiren iki en iyi arkadaşın hikayesini konu alacak. Devil Wears Prada ve Crazy Ex-Girlfriend senaristi olarak hafızalarımıza kazınan Aline Brosh McKenna bu filmde ilk yönetmenlik denemesini yaşarken yine senaryoyu da kaleme alacak. Filmin yapımcılığını ise Aggregate Films ve Hello Sunshine birlikte yürütecek.

REESE WITHERSPOON’DAN İKİ YENİ NETFLIX FİLMİ

The Cactus ise Sarah Haywood’un aynı isimli 2017’de yayınlanan romanının bir uyarlaması olacak. Filmde 45 yaşında beklenmedik bir hamilelik yaşayan bir kadının hikayesini izleyeceğiz.

Witherspoon yaptığı açıklamada uzun bir süredir Netflix ile iş birliği yapmak için doğru fırsatı beklediğini belirtirken heyecanını şu cümlelerle dile getirdi: “Sarah Haywood’un hikayesi de, Aline Brosh McKenna’nın hikayesi de geleneksel romantik komediler hakkında sevdiğimiz her şeyi güçlü, akıllı ve kararlı kadın karakterlerle birleştiriyor.“