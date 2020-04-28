Regl Döneminde Cilt Bakımının Püf Noktaları

PMS dönemi, regl zamanı ve regl sonrası cildinizde farklılıklar gözlemlersiniz. Cilt yapınıza tüm bu süreçte düzenli bir tanım yapmanız mümkün bile değildir. Bir gün yağlı diyebileceğiniz cildiniz, regl itibariyle bir anda kurumaya başlar.

Zaten kimi kadınlar için ekstra yorucu ve sancılı geçen regl döneminde bir de cildiniz hakkında endişelenmemeniz için uygulamanız gereken doğru cilt bakım ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Regl öncesi ya da PMS dönemi cilt bakımı:

PMS olarak adlandırılan bu evrede, cildiniz yağ açısından canınızı sıkabilir. Cilt, yağlar nedeniyle akneye de yatkın bir hale gelir. PMS döneminde vücutta artan progesteron seviyesi, ekstra yağ ve sebum üretimine neden olur.

PMS DÖNEMİ CİLT BAKIMI

Bu nedenle tüm bu ciltteki hareketliliğin yanında bakımdaki amacınız cildinizde daha fazla kir birikmesini önlemek olmalı. Bunun için yağlı cildi kontrol etmeye yardımcı olan eksfoliyatör etkili temizleyicilere yatırım yapabilirsiniz. Bu evrede makyaj yaparken ekstra yağlı ten ürünlerinden de kaçınmanızda fayda var.

Regl dönemi cilt bakımı:

Östrojen ve progesteron hormon seviyeleriniz regl olduğunuz günlerde düşer. Bu da cildinizin kuru ve mat görünmesine neden olur. Bu aşamada cildinizi doğru bir şekilde nemlendirdiğinizden emin olmalısınız. Nemlendirici kreminizi kullanmayı ihmal etmeyin. Ayrıca nemlendirme rutininize yüz maskeleri, kağıt maskeler ve su bazlı jeller de ekleyebilirsiniz. Cildinize içeriden destek sağlamak için bol su içmeyi de unutmayın.

REGL DÖNEMİ CİLT BAKIMI NASIL OLMALI?

Yataktan çıkmak bile istemediğiniz bu günlerde kağıt maskelerle sağlayacağınız nem, yardımınıza koşacak.

Regl sonrası cilt bakımı:

Bu evrede cildinizin sağlıkla ışıldadığını fark edersiniz. Bunun nedeni östrojen seviyenizin yüksek olmasıdır. Böylece bu evrede cildiniz kollajeni, diğer iki evreden çok daha etkili bir şekilde korur. Bu aydınlık ve sağlıklı görünümü desteklemek için C vitamini açısından zengin cilt bakım ürünleri kullanabilirsiniz. Cildinizde meydana gelen koyu leke görünümünün azalmasına yardımcı olur ve cildi yumuşatır. C vitamini bakım ürünleri olarak genellikle serumlarda ve toniklerde bulunur.