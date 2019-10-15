Regl Döneminde Nasıl Seks Yapılır?

Bilim adamları, menstrual döngünün libidoyu derinden etkilediğini düşünüyor. Günden güne değişen hormonal durumların tadını çıkarmak sizin elinizde!

Ne zaman seks yaptığınız, ne kadar sıklıkta orgazma ulaştığınız ve ne kadar arzulu olduğunuz tamamen menstrual döngüyle alakalı bir şey. The Return of Desire kitabının yazarı Doktor Gina Ogden, reglinin kadınlara ağrı ve rahatsızlığı çağrıştırdığını söylüyor:

“Östrojen, testosteron, projesteron gibi hormonlar her gün inip çıkıyor ve bu da cinsel davranışlarını etkiliyor.” Her kadın birbirinden farklı olmasına rağmen, bir ayın içinde vücudunuzda neler olduğunu iyi öğrenirseniz bütün ay boyunca mükemmel bir seks hayatınız olacak! İşte “Regl döneminde nasıl sevişilir?” sorusunun cevabı.

Regl döneminde nasıl sevişilir? sorusuna cevap arayanlar için detaylı anlatım

1. gün

Seks yaparken kontrolü elinizde tut!

İlk gün, mutluluk hormonları olarak bilinen oksitosin, testosteron ve östrojen seviyesinde çıkış oluyor, böylece dışa dönük ve cüretkâr bir tutum sergiliyorsunuz. Libido da tavan yapacağı için kendinizi her türlü zevkin kollarına atabilirsiniz. Kadının üstte olduğu pozisyon çok ideal çünkü klitoris oldukça hassas olacak, o geriye yatarken derinlik ve açıyı ayarlamak da kolay. Eğer ortalığı kirletmek istemiyorsanız yatağa bir havlu serin ya da sevişmeye başlamadan evvel duş alın.

2. gün

Yavaş ve tensel hazlar…

Kendinizi iyi hissediyorsunuz çünkü östrojen ve testosteron hâlâ artmakta. 28 Days kitabının yazarı Gabrielle Lichterman, östrojen hormonunun beş duyuyu güçlendirdiğini böylece öpücüklerin daha yoğun ve erkeğinin sana daha çekici göründüğünü söylüyor. Birkaç mum yakıp slow müzik çalın ve birbirinizi baştan ayağa tatmin etmeye koyulun.

3. gün

Ona iyi davranın!

Lichterman, testosteron seviyesi yükselince kendinize olan güveninizin arttığını ve erkek arkadaşınızın rahatsız edici birtakım davranışlarınızı tolere edebildiğini söylüyor. Mesela horlaması fazla batmıyor. Omurga kısmına güzel bir masaj yapın. O da size karşılığında zevk verici bir masaj yapsın.

4. gün

Kutunun dışından düşünün!

Beynin sağ kısmı yaratıcı fikirler üretir. Bugün artan östrojen ve testosteron seviyesi de beyninizin bu kısmını kullanmanızı sağlayacak. Lichterman, beyin fırtınası ve karar verme aşamalarında daha yaratıcı olacağını söylüyor. Hayal gücü ve yaratıcılığınız yatak odasına da girecek.

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5. gün

Rekâbetçi olun!

Lichterman, dün beynin sağ kısmının daha aktif olduğunu ama bugün östrojen ve testosteron seviyesinin daha da yükselerek beynin daha analitik olan sol kısmını aktive ettiğini belirtiyor. Testosteron sizi daha da rekâbetçi kılıyor. Strip poker gibi yaramaz bir oyun oynayabilirsiniz. Eğer kazanırsanız libido da kazanır: Evolution and Human Behaviour’a göre, bir erkeği ele geçirmek ya da yenmek testosteron seviyesini yüzde 49 yükseltiyormuş, böylece daha arzu dolu oluyorsunuz.

6. gün

Erkeğinizle bütünleşin!

Şimdi kendini sakin, dingin ve mantıklı hissediyorsunuz. The Irritable Male Syndrome kitabının yazarı Doktor Jed Diamond, östrojeninizin daha da yükselerek sizi sosyal ve kendinizi açıkça ifade edebilen biri haline getiriyor. Bu fırsattan yararlanın ve erkeğinizi neden yanınınızda istediğinizi ona güzelce açıklayın.

7. gün

Arzular kenetlensin!

Lichterman, yüksek östrojen seviyesi yüzünden hâlâ konuşkan olduğunu ve ayrıca enerjinin de artacağını söylüyor. Erkeğin testosteron seviyesi sabahları yüksek olduğu için pek arzulu oluyor. Sen de vücudundaki ekstra adrenalinden faydalanarak onunla duşa gir.

8. gün

Çabuk seks!

Birçok kadın regli dönemi tamamen geçmeden seks yapmak istemez. Öğle tatilinde buluşup çabucak seks yaparak kaybolan zamanı telafi edin ya da eğlenceli bir parti esnasında onu boş bir odaya sok ve kendini tatmin et!

9. ve 14. gün

Tamamen ona yoğunlaşın!

Bu altı gün boyunca östrojen ve testosteron seviyeniz çok yüksek olacak, siz de oldukça cilveli bir ruh haline bürüneceksiniz. Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, bu günlerde sesinizin bile daha seksi çıktığını ortaya koyuyor. Taş devrinde ortada fazla erkek yokmuş, bu yüzden yumurtlama dönemindeki kadınlar cilveli olmak zorundaymış. Bu dönemlerde kadınlar çapkın da oluyor. Bilim adamları bu dönemde kadınların yüzde 160 oranda başka erkekler hakkında fantezi kurduğunu söylüyor ama aynı zamanda kadın bu dönemde kendi erkeğiyle seksi de başlatıyor. Işıkları açık bırakın ki tüm dikkatini size versin ve misyoner pozisyonunda göz göze bakın.

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15. ve 16. gün

Birbirinize odaklanın!

Adet öncesi sendromunu (PMS) düşünün ama daha kısa ve daha az yoğun olarak. Yükselen noradrenalin ve düşen testosteron seviyesi, sizi normalden daha rahatsız ve kıskanç bir insana dönüştürebilir. Özellikle de erkek arkadaşınız Scarlett Johansson fotoğraflarına bayıla bayıla göz dikerken… 12’nci günden 21’inci güne giden devrede kadınlar diğer kadınların fiziksel özellikleri hakkında çok kıskanç olabiliyor. St. Mary’s Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Maryanne Fisher, evrim sürecine işaret ediyor: “Kadınlar birbiriyle rekâbet ederken, birbirini küçümsüyordu, bu istenilen erkeği ele geçirmeye yardımcı oluyordu.” Bir şişe şarap alın ve erkeğinizi eve davet edin, böylece diğer kadınlardan uzaklaşın.

17. gün

Tek başınıza seks yapın!

Östrojen ve testosteronun düşüşü ve projesteronun yükselişi bazı dengesizliklere sebep olabilir. Bu durumda kontrollü olmalısınız. Diamond, bu dönemde klitoris ve meme uçlarının daha az hassas olduğunu, böylece orgazmın daha güç meydana geldiğini hatırlatıyor. Bırakın sizi mastürbasyon yaparken izlesin. Böylece onun bakışlarıyla tahrik olacaksınız. Nevada Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Martha Meena, kendisini arzu objesi gibi hisseden kadınların tahrik olduğunu söylüyor.



18. gün

Sarmaş dolaş…

Bugün testosteron seviyesi yeniden artmaya başlıyor ama yüksek projesteron oranı seks yerine şefkat ihtiyacı yaratıyor. Siz de telefonunuzu kapatın, erkek arkadaşınıza sarılın ve güzel bir film izleyin. Aşk filmleri, şefkat hormonu oksitosin seviyesini arttırıyormuş. Kansas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, erkeklerin de romantik komedilerden hoşlandığını ortaya koydu.

19. ve 20. gün

Kendinize zaman yaratın!

Lichterman, bu iki günde eve kapanma ihtiyacı hissedeceğini çünkü projesteron seviyesinin iyice yükselerek sosyalleşme isteğini körelteceğini söylüyor. Projesteron hormonu neden kadınları bu kadar içine kapanık yapıyor? Lichterman bu hormonun enerjini düşürdüğünü söylüyor. Yumurtlama döneminde dışarı çıkarsanız rahminize zarar verebilirsiniz, bu da döllenme etkisini ortadan kaldırır. Bu günlerde geceleri uyanık kalıp gündüzleri yatakta geçirme eğilimi de olur.

Adım adım regl döneminde sevişmek

21. gün

Ona romantik bir ortam hazırla…

Bu aralar mutfağa daha sık girip çıkıyorsun. Projesteron iştahını da açtı, fırınlanmış, tuzlu gıdalar, yağ ve karbonhidrat istiyorsun. Çünkü vücudun yumurtlama esnasında rahmini bebek için hazır etmek istiyor. Los Angeleslı Jinekolog Suzanne Gilberg-Lenz, kadınların döllenebilmesi için vücutta belli bir miktar yağ olması gerektiğini söylüyor. O zaman neden tabiat anaya baş kaldıralım ki? İki kişilik mükemmel bir sofra hazırla, mumları da unutma!

22. gün

Klasik pozisyonlara yeni yorumlar katın!

Bugün biraz daha zor orgazm olabilirsiniz çünkü projesteron hormonu testosteron alıcılarını tıkıyor. Mypleasure.com sitesinin kurucusu Doktor Sandy Gardos, erkeğin kucağına, bir sandalyeye ters oturur gibi kurulup keyfine varmanızı öneriyor.



23. ve 24. gün

Kendinizi iyi hissedin!

Şimdi asıl adet öncesi sendromu (PMS) vakti geldi! 23’üncü günden 28’inci güne kadar süren projesteron ve östrojen düşüşü, sizi ağlak suratlı, kaprisli bir insan haline getirdi. Vücudunuz da su toplayarak şişmiş olabilir. Eğer şu anda vücudunuzun bu durumundan şikâyetçi değilseniz, en güzel iç çamaşırlarınızı giyip loş ışıklar yakın. Seksi hissetmek için elinizden geleni yapmalısınız. Ama sakın ağda yaptırmayın. Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu dönemde kadınların acıya karşı çok hassas olduğunu söylüyor. Center for Behavioral Neuroscience’dan araştırmacılar, erkeklerin seks esnasında kadının bedeninden çok suratına konsantre olduğunu söylüyor, böylece vücudunuzda birikmiş yarım galon suyu fark etmeyecek.

25. gün

Zevkinize konsantre olun!

Şu anda arzu dolusunuz. Gilberg-Lenz, uterusun endometrium kısmınızın kalınlaştığını, cinsel organlarınıza kan geldiğini ve libidonuzun yüksek olduğunu kaydediyor. Orgazmı yoğun yaşayabilirsiniz ama bunun için uğraşmanız gerekecek, östrojen ve testosteron düşüşü konsantrasyonunu dağıtabilir. O anın ruhunu yakalamak için seksi konuşun ve kapının kilitli olduğuna emin olun. McGill Üniversitesi’nden bilim adamları, çevreyle ilgilenmeyi bırakıp kendisine odaklanan kadınların 12 dakika içinde tahrik olduğunu ortaya çıkarmış.

26. ve 28. gün

Yeni keşifler yapmak lazım!

Bu aralar göğüsleriniz ağrıyor olabilir. Lichterman, endometriumun kalınlaşmaya devam ederek alt tabakadaki sinir uçlarını uyarmaya devam ettiğini ve libidonun da buna bağlı olarak yükseldiğini söylüyor. Yaratıcı güç zirvede olduğuna göre yeni erojen bölgeler keşfetmek lazım! Hassas bölgelerinize dokunarak kendi kendinizi tahrik etmelisiniz.

Derleyen: Ece Çağlar