Rihanna Gelinliğini Kimin Tasarlamasını İstediğini Açıkladı

31 yaşındaki şarkıcı Rihanna 2017 yılından beri Suudi sevgilisi Hassan Jameel ile aşk yaşıyor. İlişkilerini saklı ve bir o kadar mutlu bir şekilde sürdüren çiftin cephesinden henüz bir evlilik haberi gelmese de Rihanna’nın olası bir düğünde hangi tasarımcının gelinliğini giymek istediğini biliyoruz.

Rihanna verdiği bir röportajda düğün günü için giyeceği gelinliğin tasarımında John Galliano ile birlikte çalışmak istediğini açıkladı.

Maison Margiela’nın kreatif direktörlüğünü yapan John Galliano’yu Rihanna’nın Papa’dan esinle hazırlanan 2018 Met Gala kostümünden de hatırlamak mümkün.

rihanna met gala’da John Galliano elbisesi ile

Tasarımcı daha önce Dior ve Givenchy gibi yüksek moda markalarında da çalıştı.