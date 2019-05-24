Rihanna Moda Sahasında: Fenty Koleksiyonuna İlk Bakış

Fenty Beauty ile kozmetik dünyasında pek çok markayı saf dışı bırakan Rihanna, Fenty ile moda dünyasına da el attı.

Ocak ayında Rihanna’nın bir sonraki girişiminin moda sektöründe olacağı müjdelenmişti. Markanın 29 Mayıs’ta gerçekleşecek resmi lansmanından birkaç gün önce tasarımlar paylaşıldı.

Sonuç mu? Elbette hayranlık uyandırıcı.















Rihanna’nın LVMH grubu altında çıkardığı kendi yüksek moda markası Fenty’nin ilk koleksiyonu “Release 5-19” ismini taşıyor. Koleksiyon çok yönlülüğü ve karşıt estetiğin ustaca bir çarpışmasını temsil ediyor.























Tasarımlarda güçlü bir görünüm yaratmak amaçlanmış. Bu nedenle koyu renk jean detaylar, hacimli kollar ve belirgin dikişler göze çarpıyor.

Koleksiyon, 29 Mayıs’ta internet sitesinden satışa sunulacak.