Rihanna Müziğe Geri Döndü

Evet, doğru okudunuz, Rihanna nihayet yeni bir şarkıyla müziğe geri döndü. Son yıllarda girişimci kimliğiyle sektörde var olan Rihanna, PARTYNEXTDOOR’un son albümü PARTYMOBILE’da yer alarak bize bir sürpriz yaptı. Şarkıcı, albümde yer alan “BELIVE IT” isimli parçayı seslendiriyor. Umarız bu şarkı, dünyanın sabırsızlıkla beklediği kendi albümü için öncü bir haberdir. bu şarkıyla doğruluğunu daha da ispatlıyor.

En son 2016 yılında çıkardığı Anti albümünün ardından müzik açısından sessizliğe gömülmüştü ve Fenty Beauty markasıyla hikayesine devam etmeyi tercih etti.