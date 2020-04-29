Rihanna’dan Evde Yaz Makyajı Videosu

Rihanna hayranlarını Youtube kanalından yayınladığı bir makyaj videosu ile şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, yaz makyajı adını verdiği bu videoda gerçekten de sadece 5 ürünle ışıltılı ve zahmetsiz bir yaz makyajı elde etti.

Aynı zamanda videoda kendi makyaj markası Fenty Beuaty’nin ürünlerini de tanıtan Rihanna; makyaj rutininin yıldızlarının krem bronzer ve allık olduğunun da altını çiziyor.

Rihanna son olarak Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ile birlikte bir araya gelerek, karantina günlerinde aile içi şiddet mağdurlarına 4.2 milyon dolar bağış yapmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda kendi makyaj markasını çıkaran Rihanna; Fenty Beauty ile tüm dünyada kozmetik alanında da büyük bir başarı elde etmişti.