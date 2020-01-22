Rise of Empires: Ottoman Belgeselinin Özel Gösterimi

BaşrolleriniTuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez’in paylaştığı yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın özel gösteriminden kareler karşınızda.

Netflix’te 24 Ocak tarihinden itibaren izlenebiliyor olacak belgesel, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alıyor. Yapım aynı zamanda dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

  • Tuba Büyüküstün
  • Ushan Çakır
  • Cem Yiğit Üzümoğlu
  • Birkan Sokullu
  • Damla Sönmez

Rise of Empires: Ottoman’ın Konusu

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman toplamda altı bölümden oluşuyor.

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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