Robert Pattinson ve Suki Waterhouse Birlikteliği Güçleniyor

Sessiz sedasız ilişkilerine devam eden ve karantina sürecini de birlikte geçiren Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti; yakın kaynaklara göre oldukça mutlu!

Bir dergiye konuşan çifte yakın kaynak; “İlişkileri gün geçtikçe daha da güçleniyor” açıklamasında bulundu.

Aynı kaynak Pattinson’ın sosyal izolasyon döneminden sıkıldığını ama Suki ile bu süreci geçirmekten çok mutlu olduğunu; günlerini TV izleyerek ve neredeyse çok az yemek pişirerek geçirdiklerini de belirtti. Çift, mikrodalga yiyeceklerinin ve yemek servislerinin birer hayranı!

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my ~ sit and do nothing ~ outfit

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Pattinson’ın geçtiğimiz ay gerçekleşen doğum günü için Suki tüm arkadaşlarının katıldığı bir Zoom partisi organize etmiş ve Pattinson’a özel pasta ve şampanya ısmarlamış.

Pattinson ve Waterhouse ilk olarak Londra’da Temmuz 2018’de öpüşürken görüntülenmiş; Ağustos’ta ise taraflar ortak müzik ve eğlence zevklerinin getirdiği ilişkilerini doğrulamıştı.

Suki Waterhouse son olarak Pattinson yeni Batman olacağı için çok heyecanlandığını ve en iyi adayın o olduğunu söylemişti.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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