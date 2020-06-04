Robert Pattinson ve Suki Waterhouse Birlikteliği Güçleniyor

Sessiz sedasız ilişkilerine devam eden ve karantina sürecini de birlikte geçiren Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti; yakın kaynaklara göre oldukça mutlu!

Bir dergiye konuşan çifte yakın kaynak; “İlişkileri gün geçtikçe daha da güçleniyor” açıklamasında bulundu.

Aynı kaynak Pattinson’ın sosyal izolasyon döneminden sıkıldığını ama Suki ile bu süreci geçirmekten çok mutlu olduğunu; günlerini TV izleyerek ve neredeyse çok az yemek pişirerek geçirdiklerini de belirtti. Çift, mikrodalga yiyeceklerinin ve yemek servislerinin birer hayranı!

Pattinson’ın geçtiğimiz ay gerçekleşen doğum günü için Suki tüm arkadaşlarının katıldığı bir Zoom partisi organize etmiş ve Pattinson’a özel pasta ve şampanya ısmarlamış.

Pattinson ve Waterhouse ilk olarak Londra’da Temmuz 2018’de öpüşürken görüntülenmiş; Ağustos’ta ise taraflar ortak müzik ve eğlence zevklerinin getirdiği ilişkilerini doğrulamıştı.

Suki Waterhouse son olarak Pattinson yeni Batman olacağı için çok heyecanlandığını ve en iyi adayın o olduğunu söylemişti.