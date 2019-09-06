Rodarte 2020 İlkbahar Koleksiyonu: Boyalı Portreler

Rodarte İlkbahar 2020 koleksiyonu kampanyası, büyük ve şık bir pop-kültür yıllığı olarak karşımızda. Koleksiyonun yayınlanan özel fotoğrafları sadece markanın çarpıcı elbiseleriyle dolu değil, aynı zamanda günümüzün ünlülerini kampanyayla beraber nefes kesici bir sanat eserine dönüştürdü.

Bir döneme damga vuran Mad Men dizisinin çok konuşulan anne-kızı Betty ve Sally Draper, gerçek isimleriyle January Jones ve Kiernan Shipka, Rodarte 2020 İlkbahar / Yaz koleksiyonun çekimlerinde yer aldı. Lili Reinhart, Maggie Roggers, Kilo Kish, Margaret Qualley, Alexa Demie, Kirsten Dunst, Kiernan Shipka, Gia Coppola, Rowan Blanchard gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çekim, eleştirmenler tarafından çok beğenildi.

January Jones ve Kiernan Shipka

Rodarte 2020 İlkbahar koleksiyonu, bahar ayları için mükemmel pastel renkler ve çiçek desenleri içeriyor. Romantik tül elbiseler, 80’lerden ilham alan kabarık elbiseler ve süslenmiş ve fırfırlı tulumlarla ilgi çeken çekim için markanın kurucularından Laura Mulleavy şöyle söyledi: “Boyalı portreler yaratmak istedik. Sonunda, görüntüler bu kaliteye sahip –“boyanmış veya fotoğraflanmış olup olmadığını bilmemek”.