Roma’da Gerçekleşen Giambattista Valli x H&M Defilesinden Öne Çıkanlar

Sezonun en iddialı koleksiyonlarından Giambattista Valli x H&M işbirliği, ikinci defilesini geçtiğimiz gün Roma’da gerçekleştirdi. Kampanya yüzü Kendall Jenner’ın da yer aldığı defilenin işte öne çıkan parçaları…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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