Rosie Huntington-Whiteley’den İlhamla Pembe Ruj Etkisi

Siz de, Rosie Huntington-Whitley’inbu pembe dudak parlatıcısının yaz ayları için mükemmel bir seçim olduğunu düşünmüyor musunuz?

Pembenin tazeleyici ruhu eğlenceli bir yaz vaat ediyor adeta. Bu pembe ışıltının peşindeyseniz aşağıdaki önerilerimize göz atmayı unutmayın.

Rengi vurgulamak için rujun üzerine bir miktar ışıltı eklemek nostaljik bir görünüme de kavuşmanıza sebep olacak.

#1 Major Glow Lip Shine | Patrick Ta +





Ünlü makyaj artisti Patrick Ta’nın markasından yapacağınız bir seçim tam aradığınız renk olabilir.

#2 Lust Gloss In Faux Real | Pat McGrath +





Minimal bir makyaj görünümü, ışıltısıyla tamamlamaya hazır olan bir ton.

#3 Gloss Bomb Universal Lip Luminizer | Fenty Beauty +

Pembe ışıltının hakkını veren ürünlerden kesinlikle. Yapışmaz formülü ve patlayıcı parlaklığıyla her cilt tonunda işe yarayan bir pembe.

#4 Dior Addict Lip Maximizer Plumping Gloss +





Eğlenceli ve holografik etkili… Bu göz alıcı ruj özellikle de yaz ayları için biçilmiş kaftan.