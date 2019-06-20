Rosie Huntington-Whiteley'nin İtalya Tatili Stili

Rosie Huntington-Whiteley'nin instagram'dan paylaştığı İtalya tatilinin etkisindeyiz. İtalya'nın en güzel plajlarından özel kareler paylaşan Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham gerçekleştirdikleri aile tatilleriyle radarımızdalar.

Bu paylaşımlar arasında; hem yeme-içme başrolde hem de İtalya'nın ilham verici seyahat noktaları. Bu önerileri not almanızı tavsiye ederiz.

Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham ve oğulları Jack Oscar İtalya tatilinin etkileyici rotaları arasında Nerano, Capri, Positano yer alanlardan. Rosie Huntington-Whiteley, tatil stiliyle de kendine hayran bıraktı.