Rosie Huntington-Whiteley'nin İtalya Tatili Stili

Rosie Huntington-Whiteley'nin instagram'dan paylaştığı İtalya tatilinin etkisindeyiz. İtalya'nın en güzel plajlarından özel kareler paylaşan Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham gerçekleştirdikleri aile tatilleriyle radarımızdalar.

Bu paylaşımlar arasında; hem yeme-içme başrolde hem de İtalya'nın ilham verici seyahat noktaları. Bu önerileri not almanızı tavsiye ederiz.

Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham ve oğulları Jack Oscar İtalya tatilinin etkileyici rotaları arasında Nerano, Capri, Positano yer alanlardan. Rosie Huntington-Whiteley, tatil stiliyle de kendine hayran bıraktı.

  • Rosie Huntington-Whiteley'nin İtalya Tatili
  • Rosie Huntington-Whiteley'nin Tatil Stili
  • Rosie Huntington-Whiteley'nin Tatil Stili
  • Rosie Huntington-Whiteley'nin İtalya Tatilinin Detayları
  • Rosie Huntington-Whiteley'nin Tatil Stili
  • Rosie Huntington-Whiteley'nin İtalya Tatilinin Detayları
  • Rosie Huntington-Whiteley'nin İtalya Tatilinin Rotası
  • Jason Statham
  • Rosie Huntington-Whiteley'nin İtalya Tatilinin Detayları

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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