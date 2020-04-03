Ryan Murphy’nin Hollywood Dizisinden İlk Görseller Geldi
American Horror Story, Nip/Tuck, Scream Queens, Feud gibi ikonik dizilerin senarist, yapımcı ve yönetmeni Ryan Murphy’nin Netflix için hazırladığı “Hollywood” dizisinden ilk görseller geldi!
Ryan Murphy’nin geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşan The Politician’ndan sonra Netflix için hazırladığı ikinci dizi olan Hollywood; sinema sektörünün altın çağını anlatacak.
“Hollywood”un oyuncu kadrosunda, Maude Apatow, Mira Sorvino, Rob Reiner, David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Samara Weaving, Laura Harrier, Jim Parsons, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jake Picking ve Joe Mantello gibi isimler yer alıyor.
Her Ryan Murphy dizisinde olduğu gibi ırk, cinsiyet ve cinsellik üzerindeki haksız sistemlere ve önyargılara da ışık tutacak olan diziyi merakla bekliyoruz!
Hollywood dizisi, 1 Mayıs 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak.