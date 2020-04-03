Ryan Murphy’nin Hollywood Dizisinden İlk Görseller Geldi

American Horror Story, Nip/Tuck, Scream Queens, Feud gibi ikonik dizilerin senarist, yapımcı ve yönetmeni Ryan Murphy’nin Netflix için hazırladığı “Hollywood” dizisinden ilk görseller geldi!

Ryan Murphy’nin geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşan The Politician’ndan sonra Netflix için hazırladığı ikinci dizi olan Hollywood; sinema sektörünün altın çağını anlatacak.

Dizide önceki Ryan Murphy dizilerinden hatırladığımız isimler de var.

“Hollywood”un oyuncu kadrosunda, Maude Apatow, Mira Sorvino, Rob Reiner, David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Samara Weaving, Laura Harrier, Jim Parsons, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jake Picking ve Joe Mantello gibi isimler yer alıyor.

Hollywood dizisi Netflıx’te yayınlanacak

Her Ryan Murphy dizisinde olduğu gibi ırk, cinsiyet ve cinsellik üzerindeki haksız sistemlere ve önyargılara da ışık tutacak olan diziyi merakla bekliyoruz!

hollywood dizisinden ilk kareler geldi

Hollywood dizisi, 1 Mayıs 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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