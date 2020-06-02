Ryan Reynolds ve Blake Lively’den 200 Bin Dolarlık Bağış

Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti; ABD’de George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolarda tutuklananların hukuki harcamaları için 200.000 dolarlık bağış yaptı.

Instagram hesaplarından da konuyla ilgili bir not paylaşan çift; ” Çocuklarımızı farklı hukuk kurallarına hazırlama konusunda endişelenmek zorunda kalmadık ya da arabada kenara çekilirsek ne olabileceğini düşünmedik. O hayatı her gün yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir korku ve öfkeyi hayal bile edemeyiz. Geçmişte sistematik ırkçılığın ne kadar köklü olduğu konusunda bilgisiz olmamıza izin verdiğimiz için utanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Lively ayrıca çocuklarıyla bu konu hakkında konuşmak istediğinin ve kendimizi eğitmemiz gerektiğinin de altını çizdi.