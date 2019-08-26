Ryan Reynolds’tan Blake Lively’ye Eğlenceli Doğum Günü Kutlaması

Ryan Reynolds; eşi Blake Lively’nin 32. yaş gününü bu eğlenceli Instagram postuyla kutladı.

Geçtiğimiz gün 32 yaşına giren Blake Lively‘yi; eşi Ryan Reynolds çok özel bir post işe kutladı. Instagram’da Lively’nin kendi deyimiyle “en güzel” ama takipçilerine göre “en kötü ve eğlenceli” karelerinden oluşturduğu galeriyi “İyi ki doğdun Blake” notuyla paylaşan Reynolds bir kez daha Instagram’daki troll yeteneklerini sergilemiş oldu.

Bu çiftin sosyal medyadaki ilk atışması değil. 2017’de Lively de Reynolds’ın doğrum gününü onun neredeyse tamamen kırpıldığı ve Ryan Gosling’in yer aldığı karelerle kutlamıştı.

Blake Lively; Mayıs 2019’da Rayn Reynolds ile birlikte 3. çocuklarını beklediklerini açıklamışlardı.