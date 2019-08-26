Ryan Reynolds’tan Blake Lively’ye Eğlenceli Doğum Günü Kutlaması

Ryan Reynolds; eşi Blake Lively’nin 32. yaş gününü bu eğlenceli Instagram postuyla kutladı.

Geçtiğimiz gün 32 yaşına giren Blake Lively‘yi; eşi Ryan Reynolds çok özel bir post işe kutladı. Instagram’da Lively’nin kendi deyimiyle “en güzel” ama takipçilerine göre “en kötü ve eğlenceli” karelerinden oluşturduğu galeriyi “İyi ki doğdun Blake” notuyla paylaşan Reynolds bir kez daha Instagram’daki troll yeteneklerini sergilemiş oldu.

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Happy Birthday, @blakelively.

A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on

Bu çiftin sosyal medyadaki ilk atışması değil. 2017’de Lively de Reynolds’ın doğrum gününü onun neredeyse tamamen kırpıldığı ve Ryan Gosling’in yer aldığı karelerle kutlamıştı.

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Happy Birthday, baby.

A post shared by Blake Lively (@blakelively) on

Blake Lively; Mayıs 2019’da Rayn Reynolds ile birlikte 3. çocuklarını beklediklerini açıklamışlardı.

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PokeMOM…. Out now.

A post shared by Blake Lively (@blakelively) on

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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