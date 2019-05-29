Sabahları Uyanmakta Zorlananlar İçin 7 Öneri

Yorucu bir günün ardından saatlerce uyumak istiyorsunuz. Sabah ise uykunuzu almış oluyorsunuz ancak yataktan kalkmak zor geliyor. Size vereceğimiz tavsiyelerle güne daha iyi başlayabilirsiniz.

Birçoğumuz düzensiz uykunun yorgunluğunu yaşıyoruz. Canlı hissetmek ve hazır olmak yerine, güne hâlsiz ve asabi başlıyoruz.

Sabahları uyanmakta neden zorlanıyoruz?

Kötü uyanmaktan… Bunu tersine çevirmenin yolu ise, uykunuz hafifken gözlerinizi açmaktır. Zira derin bir uykudan aniden kalkmak, verimsizliği ve doyumsuzluğu tetikleyebiliyor. Bunu düzeltmek için denemeniz gereken sabah rutinini inceliyoruz.

1.UYKUDAN ÖNCE TÜM EKRANLARDAN KURTULUN

Biz uyumaya hazırlanırken, melatonin seviyesi normalde artışa geçer. Ancak elektronik aletler (cep telefonu,

bilgisayar vs) bu aşamayı engeller. Yatmadan en az bir saat öncesinde, elektronik aletleri kullanmayı bırakın.

2.ALARM MELODİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Kulak tırmalayan melodiler agresifleştirebilir ve şok etkisi yaratabilir. Sabahları kendinize stres aşılamak hiçbir zaman iyi bir fikir değildir. Bunun yerine, melodinizi rahatlatıcı klasik müzik ya da yumuşak bir sesten yana tercih edebilirsiniz.

Sabahları uyanmakta neden zorlanıyoruz?

3.AYDINLIKTA UYANIN

Işık, uyanma aşamalarını kolaylaştırıyor. Retinanıza ışık vurduğunda, vücudunuz kortizol üretmeye ve dolayısıyla hareketlerinizi tetiklemeye başlar. Eğer gün ışığı görmeyen bir odadaysanız, ışık saçan alarmlı saatler de işinizi görecektir.

4.ERKEN EGZERSİZ YAPIN

Kortizol hormonu sabah enerjisi için olmazsa olmaz. Ancak çok salgılanması zarar verebilir. Uyandıktan sonraki ilk bir saat, gününüzün en önemli zamanı. Bu süreç içerisinde kortizolun yükselişe geçmesine izin verirseniz, gün içerisinde stres ve anksiyete ile karşılaşabilirsiniz. Bunun için erken saatte egzersiz yapın. Ancak orta ya da düşük yoğunlukta bir egzersiz (yoga, bisiklet, herhangi bir ağırlık egzersizi gibi) tercih edin. Yüksek yoğunluklu antrenmanları, kortizol seviyenizin düşük olduğu saatlere bırakın.

5. MUTLULUK VERİCİ KOKULARI TERCİH EDİN

Bilindiği gibi bazı kokular gevşememize yardımcı oluyor. Örneğin; papatya, lavanta ya da vetiver gibi… Beyin MR taramalarına göre; bitkisel kokuların (nane, biberiye) rahatlamanızı destekliyor.

SABAHLARI UYANMAKTA NEDEN ZORLANIYORUZ?

6.KAHVALTIYI SONRAYA BIRAKIN

Gerçekçi olmak gerekirse, vücudumuzun uyanır uyanmaz ilk olarak kahvaltıya ihtiyacı yok. Eğer gün ortasına kadar bir şey yemeden durabiliyorsanız bunda sorun yok. Sabah saat 09.00 civarında, vücut yemeğin içindeki şekeri daha kolay kullanır. Bu nedenle gerçekten acıkana kadar bekleyin.

7.BAĞIRSAKLARINIZI BOŞALTIN

Uzmanlar uyandığınız bir saat içerisinde bağırsaklarınızı boşaltmanızı öneriyor. Artıklar ve gaz, bağırsaklarda biriktiğinde düşük seviyeli anksiyete yaratabiliyor