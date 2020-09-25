Saçları Isıtan Sonbahar Trendi: Tarçın Rengi Balyaj

Bu sonbahar saçlarınızda bir yeniliğe gitmek istiyorsanız bunun en kolay, risksiz ve trend yolu balyajdan geçiyor. Sezonun öne çıkan balyaj rengi ise kesinlikle tarçın rengi!

Tarçın rengi altın ışıltılar barındıran bir kahverengiyi tanımlıyor diyebiliriz. Elbette bazı saç renklerine göre farklılıklar gösterdiği bir gerçek. Eğer daha saçlarınız sarıysa bu renk kendini daha sarıya yakın bir parlaklıkla gösterecektir. Gerçek bir tarçın görünümü etkisi için esmer ve kumral saçların uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Kapak fotoğrafı: @collagevintage

İşte ilham alabileceğiniz tarçın balyaj saç rengi görünümleri ve bunu uygularken bilmeniz gerekenler:

Yaz aylarında güneş ışığından dolayı saçlarda renk açılmaları meydana gelir. Bu da sonbaharda tarçın balyaj uygulamak için harika bir zemin hazırlar.

@addisonraee

Bu rengin içerisinde bir kızıllık barındığı için bakımına dikkat etmelisiniz. Her kızıl saç gibi bu ton da çabuk solabilir. Bu nedenle uygun bir saç maskesiyle bakım uygulamanızda fayda var.

@queencitystylist - @beautylaunchpad

Uzmanlar bu uygulamayı yaz güneşi etkisini azalttığında yapmanızı öneriyorlar. Çünkü, kullanılan boya ne kadar kaliteli olursa olsun güneş, oluşturulan tarçın rengi sarartabilir.

@wellaeducation - @mechesalonla

Uygulama yoğunluğu sanıyoruz ki en önemli detay. Her balyaj gibi bu renk de kendisini en iyi dalgalı saçlarda belli ediyor. Bu nedenle saçınızı hem düz hem de dalgalı kullanıyorsanız ne çok ince ne de çok kalın uygulamalar yapılmaması gerekiyor. Denge şart.

@rapujacepierogi - @maralafontan

Tarçın balyaj, kıvırcık saçlarda uygulandığında da etkileyici bir görünüm yaratıyor.