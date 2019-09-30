Sade Parçalarla Sıkıcı Görünmeyen Kombin Önerileri

Kulağa hiç çelişkili gelmesin… Bazen en şık olan görünümün ardında “sıkıcı” olarak adlandırılan sade parçalar yer almakta. Minimalist parçaların görünümü parlatma gücü olduğunu asla göz ardı edemeyiz.
Gerçekten iyi bir jean ve tişört kombininden daha zahmetsizce havalı olan bir şey var mı? Özellikle bu sonbaharda, nötr renklerin kurtarıcı gücüne inanmaya başlamanın tam sırası. Beyaz, siyah, kahverengi ve çeşitli bej tonları olmazsa olmazlardan.
Az bütçeyle kolayca oluşturabileceğiniz bu kombinler, aynı zamanda stilinizin lüks görünmesini de sağlayacak. İşte karşınızda tümü nötr renklerden oluşan ve şıklığı garantileyen o kombinler. Dönüşüme hazır olun.
#1 Beyaz ve Krem Rengi Eşleşmesi
Açık renklerin vurgulayıcı etkisine kapılmamak ne mümkün. Krem pantolon üzerine tercih edebileceğiniz beyaz gömlek ya da ince bir triko kurtarıcı kombininiz olup çıkabilir.
#2 Halter Yaka Body ile Parlayın
Tıpkı Rosie Huntington-Whiteley gibi nötr renklerdeki body ile stilinize sınıf atlatmanız mümkün. Kıyafetinizi şıklaştırmak için mükemmel yapı taşı karşınızda duruyor.
#3 Yıldız Parça; Krem Rengi Hırka / Kazak
Krem hırka veya kazakla eşleştirilecek tüm kombinler, bu sezonun yıldız görünümünü oluşturmaya aday. Hazır mısınız bu yatırım parçasının çarpıcı etkisine?
#4 Vazgeçilmez Oyuncu; Denim
Blazer ya da beyaz bir gömlek… Ya da sadece tişörtle. En garanti kombinlerden birine kavuşmak için ihtiyacınız olan tek şey denim.
#5 Aksesuarlardan Destek Alın
Krem rengi çantalarla veya altın rengi aksesuarlarla son dokunuşu yapmaya hazırız.