Sade Parçalarla Sıkıcı Görünmeyen Kombin Önerileri

Kulağa hiç çelişkili gelmesin… Bazen en şık olan görünümün ardında “sıkıcı” olarak adlandırılan sade parçalar yer almakta. Minimalist parçaların görünümü parlatma gücü olduğunu asla göz ardı edemeyiz.

Gerçekten iyi bir jean ve tişört kombininden daha zahmetsizce havalı olan bir şey var mı? Özellikle bu sonbaharda, nötr renklerin kurtarıcı gücüne inanmaya başlamanın tam sırası. Beyaz, siyah, kahverengi ve çeşitli bej tonları olmazsa olmazlardan.

Az bütçeyle kolayca oluşturabileceğiniz bu kombinler, aynı zamanda stilinizin lüks görünmesini de sağlayacak. İşte karşınızda tümü nötr renklerden oluşan ve şıklığı garantileyen o kombinler. Dönüşüme hazır olun.

#1 Beyaz ve Krem Rengi Eşleşmesi

Krem rengi pantolon ve beyaz kazak uyumu



Açık renklerin vurgulayıcı etkisine kapılmamak ne mümkün. Krem pantolon üzerine tercih edebileceğiniz beyaz gömlek ya da ince bir triko kurtarıcı kombininiz olup çıkabilir.

#2 Halter Yaka Body ile Parlayın

Rosie Huntington-Whiteley ‘nin izinden gitmeye hazır mısınız?

Rosie Huntington-Whiteley ve unutulmaz eşleşmesi

Tıpkı Rosie Huntington-Whiteley gibi nötr renklerdeki body ile stilinize sınıf atlatmanız mümkün. Kıyafetinizi şıklaştırmak için mükemmel yapı taşı karşınızda duruyor.

#3 Yıldız Parça; Krem Rengi Hırka / Kazak

Alışveriş listenize eklemeniz gereken krem rengi hırkalar.

Sonbahar / Kış sezonunun arzu nesnesi bir kazak

Krem hırka veya kazakla eşleştirilecek tüm kombinler, bu sezonun yıldız görünümünü oluşturmaya aday. Hazır mısınız bu yatırım parçasının çarpıcı etkisine?

#4 Vazgeçilmez Oyuncu; Denim

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Krem rengi jean, en garantili şık parçalardan

Blazer ya da beyaz bir gömlek… Ya da sadece tişörtle. En garanti kombinlerden birine kavuşmak için ihtiyacınız olan tek şey denim.

#5 Aksesuarlardan Destek Alın

Sezonun gözde çantlarından biri de; yastık çantalar

Krem rengi bir kazakla mükemmel eşleşme için altın kolye ve bileziklere şans verebilirsiniz.

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Krem rengi çantalarla veya altın rengi aksesuarlarla son dokunuşu yapmaya hazırız.