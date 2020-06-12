Sağlıklı Bronz Bir Görünüm İçin En İyi Mat Bronzerlar

Makyajda herkesin simden hoşlanmadığı bir gerçek. Bir diğer gerçek ise mat bronzerların kontür etkisi yaratmada daha başarılı olduğu. Ciltle daha çok bütünleşip yokmuş etkisi yaratan bu bronzerlar; makyaj çantamızın her daim favorisi.

İşte sağlıklı bronz bir görünüm için en iyi mat bronzerlar…

Estée Lauder Bronze Goddess Powder Bronzer

Estée Lauder Bronze Goddess Powder Bronzer

Bu bronzer, yıllardır en ikonik makyaj ürünlerinden biri. Üstelik gramajı da kazançlı çıkmanızı sağlıyor.

Marc Jacobs Beauty O!Mega Bronze Coconut Perfect Tan Bronzer

Marc Jacobs Beauty O!Mega Bronze Coconut Perfect Tan Bronzer

Sadece paketlemesi değil, ipeksi dokusu ve hindistan cevizi kokusu da bu bronzerı vazgeçilmez yapıyor.

MAC Bronzing Powder

MAC Bronzing Powder

Yapısı nedeniyle artırılabilir uygulamada oldukça başarılı olan bu bronzer; far olarak da kullanılabilir.

Chanel Healthy Glow Bronzing Cream

Chanel Healthy Glow Bronzing Cream

Bu yeni formül; en doğal bronz görünümü yaratmanızı sağlayacak. Üstelik tüm cilt tonlarına uyan rengi; kolayca dağıtılabilmesiyle de öne çıkıyor.

Guerlain Terracotta Matte Compact Powder

Guerlain Terracotta Matte Compact Powder

Bu ikonik bronzer, yüzünüzde ışığı da yakalayabilmenizi sağlıyor. Yüzü ısıtan bu mat ürün aynı zamanda harika kokuyor.

Laura Mercier Viva Cuba Bronzer

Laura Mercier Viva Cuba Bronzer

Özellikle elmacık kemiği ve burun kontüründe kullanabileceğiniz bu ürün, kısa sürede vazgeçilmezlerinizden olacak.

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Bronzer

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Bronzer

Hiyalüronik asit içeren yapısı sayesinde sağlıklı bir bronzluk yaratmakla kalmıyor aynı zamanda ipeksi ve nemli bir cilt de yaratıyor…