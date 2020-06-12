Sağlıklı Bronz Bir Görünüm İçin En İyi Mat Bronzerlar
Makyajda herkesin simden hoşlanmadığı bir gerçek. Bir diğer gerçek ise mat bronzerların kontür etkisi yaratmada daha başarılı olduğu. Ciltle daha çok bütünleşip yokmuş etkisi yaratan bu bronzerlar; makyaj çantamızın her daim favorisi.
İşte sağlıklı bronz bir görünüm için en iyi mat bronzerlar…
Estée Lauder Bronze Goddess Powder Bronzer
Bu bronzer, yıllardır en ikonik makyaj ürünlerinden biri. Üstelik gramajı da kazançlı çıkmanızı sağlıyor.
Marc Jacobs Beauty O!Mega Bronze Coconut Perfect Tan Bronzer
Sadece paketlemesi değil, ipeksi dokusu ve hindistan cevizi kokusu da bu bronzerı vazgeçilmez yapıyor.
MAC Bronzing Powder
Yapısı nedeniyle artırılabilir uygulamada oldukça başarılı olan bu bronzer; far olarak da kullanılabilir.
Chanel Healthy Glow Bronzing Cream
Bu yeni formül; en doğal bronz görünümü yaratmanızı sağlayacak. Üstelik tüm cilt tonlarına uyan rengi; kolayca dağıtılabilmesiyle de öne çıkıyor.
Guerlain Terracotta Matte Compact Powder
Bu ikonik bronzer, yüzünüzde ışığı da yakalayabilmenizi sağlıyor. Yüzü ısıtan bu mat ürün aynı zamanda harika kokuyor.
Laura Mercier Viva Cuba Bronzer
Özellikle elmacık kemiği ve burun kontüründe kullanabileceğiniz bu ürün, kısa sürede vazgeçilmezlerinizden olacak.
Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Bronzer
Hiyalüronik asit içeren yapısı sayesinde sağlıklı bir bronzluk yaratmakla kalmıyor aynı zamanda ipeksi ve nemli bir cilt de yaratıyor…