Saint Laurent Paris Moda Haftası’nda Yer Almayacak

Küresel koronavirüs pandemisinin etkisine değinen Saint Laurent, Paris Moda Haftası’nı tüm yıl boyunca atlayacağını duyurdu. Marka, “Mevcut durumun ve radikal değişim dalgalarının farkında olan Saint Laurent, temposunun kontrolünü ele geçirmeye ve programını yeniden şekillendirmeye karar verdi” şeklinde açıklamada bulundu. Açıklama şöyle devam ediyor; “Saint Laurent koleksiyonlarını, 2020’nin önceden belirlenmiş etkinliklerinde sunmayacak”.

Yaratıcı Yönetmen Anthony Vaccarello yaptığı açıklamada, markanın kararının geleneksel moda programından çıkma arzusundan kaynaklandığını söyledi.

Saint Laurent İlkbahar / Yaz 2021 koleksiyonlarının gösterileceği moda haftasını es geçme kararına rağmen, CEO Francesca Bellettini, markanın moda şovlarını tamamen terk etmeyi planlamadığını söyledi. Ayrıca kararın “maliyetleri düşürmeyle ilgisi olmadığını” da belirtti.