Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Saint Laurent Sonbahar / Kış 2020 defilesinin çarpıcı detaylarına göz atmaya ne dersiniz? Siyah, kırmızı, yeşil, mor, sarı ve mavi tonlarında çeşitli siluetleri ön plana çıkarken, ancak pistte bir malzeme göze çarpıyordu: lateks. Tanıdık yüzlerden; Kaia Gerber ve Adut Akech podyumda yürüyen isimlerdendi.

Koleksiyon sunumunun öne çıkan detaylarına göz atıyoruz!

Saint Laurent Sonbahar / Kış 2020 defilesi Paris’in ikonik simgesi Eyfel Kulesi’nin hemen önünde sunuldu. Tüm konuklar tek bir açıdan podyuma bakarken, modeller kendi spot ışıklarında gizlenmiş bir şekilde yürüdüler.

Lateks, Sonbahar / Kış 2020 koleksiyonunun can damarı kesinlikle. Şaşırtıcı canlı renklere sahip olmaları, görünümleri daha da ilgi çekici hale getiriyor. 90’lar esintisi taşıyan bu kolekisyon, Saint Laurent’in gece hayatı görünümünü kanalize etmek için oluşturduğu sağlam parçalarla dolu. Lateks dışında, kalem etekler ve blazerlar radarımıza takılan kusursuz görünümlerden.