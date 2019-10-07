Salisilik Asidin Cildinize Faydaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Daha önce hiç duymadıysanız salisilik asidin mucizeleriyle tanışma vaktiniz gelmiş demektir.

Salisilik asit nedir?

Salisilik asit bir beta hidroksi asittir. Salisilik asit, yağda çözülebildiği için gözeneklere derinlemesine nüfuz eder. Ayrıca antibakteriyel fonksiyonlarıyla da önemli bir yere sahiptir.

Salisilik asidin cilde faydaları nelerdir?

Peeling özelliği salisilik asidi güzellik rutinlerimizin gözdesi yapacak kadar etkili. Gözeneklere derinlemesine etki ederek siyah noktalara, biriken yağlar ve tıkanmış gözeneklere yardımcı olur. Gözenekleri temizlediği gibi onları tıkayarak daha küçük görünmelerini sağlar.

Tüm bunların yanında rutin bir şekilde kullandığınızda cildi rahatlattığını ve yumuşattığını gözlemleyebilirsiniz. Lekeleri ve kusurları en aza indirir. Yine uzun süreli kullanımda, ince çizgilere ve kırışıklıklara da iyi gelir.

Salisilik asidin olumsuz etkileri neler?

Salisilik asit içeren ürün kullanırken, hassas bir cilde sahip olanların dikkat etmesi gerekiyor. Peeling özelliği hassas ciltleri tahriş edebilir.

Salisilik asidi güzellik rutininize ekledikten sonra ciltte kuruma gözlemlerseniz daha yoğun bir şekilde nemlendirmeniz gerekebilir.

Her güzellik ürününde olduğu gibi kullanmadan önce doktora danışmanız, böylece olası alerjik durumların önüne geçmeniz oldukça önemli.

Salisilik asidi ne şekilde kullanmalısınız?

Salisilik asit içeren temizleyicileri, tonikleri, nemlendiricileri, serumları ve maskeleri güzellik rutininize ekleyebilirsiniz. Salisilik asit bazı kepek önleyici şampuanlarda ve saç dökülmelerine etki eden saç ürünlerinde de bulunur.

Cilt bakım ürünlerinin formülünde az bir miktarda salisilik asit bulunur; böylece cildi soyma ve deforme etme gibi sorunların önüne geçilir.

Salisilik asit içeren ürününüzü doğrudan cilt lekelerinizin ya da kırışıklıklarınızın üzerinde uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, herhangi başka bir peeling özellikli ürünle birlikte kullanmamak olmalı.

Salisilik asit içeren bakım ürünü önerilerimize göz atın: