Sam Smith’ten Ev Konserleri Serisi

Sam Smith, Koronavirüs nedeniyle evlerimizden çıkmadığımız bu zor günlerde sosyal medyadan ev konserlerine devam ediyor.

Smith, üçüncü stüdyo albümü “To Die For”u Mayıs ayında piyasaya sürecekti, ancak kısa bir süre önce albümü erteleyeceklerini ve adını tamamen değiştireceklerini duyurdu.

“Öncelikle bu durumdan etkilenen herkese sevgi ve güç göndermek istiyorum. Umarım bu inanılmaz garip, üzücü ve eşi görülmemiş zamanda iyisinizdir.” diyen ünlü yıldız; “Albümümün adını yeniden adlandıracağım ve çıkış tarihini ileri atacağım.” şeklinde ekledi.

İşte evde kusursuz sesiyle bize müzik ziyafeti yaşatan Sam Smith’in performansları…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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