Sanat ve Tasarım Tutkunlarının Adresi BaNN Art & Design

Tasarıma önem veren, sanata ve zanaate dokunmaktan keyif alan herkesin vazgeçilmez noktası olan BaNN Art & Design, sürekli yenilenen koleksiyonları ile severlerine, İstanbul’da tarihin ve sanatın buluştuğu nokta olan Karaköy’deki ‘’lifestyle’’ – ‘’concept’’ mağazasında hizmet veriyor.



Dünya çapında tanınmış tasarım alanında önemli isimlerin, yarattığı cam, seramik, deri, pirinç, bronz gibi farklı materyallerden oluşan parçalar, ev, iş yeri, otel gibi geniş yelpazede tercih ediliyor. Anna Torfs, Gilles Caffier, Vanessa Mitrani, Guaxs, Julia Atlas, Rina Menardi, Riviere ve daha birçok markanın tamamı el üretimi objeleri, sürekli yenilenerek mağazada yerini alan tasarımlar arasında.



Tasarımın sadece ‘’mekanlar için obje’’ ile sınırlı olmadığına inanarak yola çıkan

BaNN Art & Design, özel tasarımlar, takılar ve birbirinden farklı ve kullanışlı yaşam ürünleri ile mağazaya ziyareti daha da keyifli hale getiriyor. Diana Broussard, Katerina Psoma, Celeste Mogador , Andres Gallardo, Irene Hussein , Orge Tulga ve daha birçok dünyaca ünlü tasarımcının özenle seçilmiş parçaları BaNN Art & Design’ın Karaköy’deki mağazasında yer alıyor.





BaNN Art & Design ekibi mekanlara sanat danışmanlığı yapmasının yanı sıra mağazada Türk ve yabancı ressam ve heykeltıraşların işlerine ev sahipliği yapıyor. ‘Dokunulabilir sanat’, & ‘ulaşılabilir sanat’ kavramı BaNN Art & Design’da her gün her saat yaşanıyor.



En ufak bir objede dahi, el işçiliği, ustalık, emek ve sevgi ile yaratıldığını hissettiren BaNN Art & Design devamlı yenilenerek, ailesine eklediği yeni markalar ile ister yaşam alanlarınızı yenilerken, ister kendinize veya sevdiklerinize hediye alırken Karaköy’deki mağazasında sizleri bekliyor.