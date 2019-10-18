Scarlett Johansson Aldığı Romantik Evlilik Teklifini Anlatıyor

Scarlett Johansson, nişanlısı Colin Jost’un yaptığı romantik evlilik teklifini, katıldığı Ellen Show’da anlattı.

Kısa süre önce komedyen Colin Jost ile nişanlanan Scarlett Johansson, çok çekici, düşünceli ve romantik bir evlilik teklifi aldığını anlatırken, gözlerinin içi parlıyordu.

34 yaşındaki Johannson ve 37 yaşındaki Jost, iki yıllık sevgililik döneminden sonra mayıs ayında nişanlandı. The Avengers: Endgame filminin yıldızı o anları şöyle anlatıyor;

“Çok kişiseldi ve bu özel bir andı. Beni en çok, birisi sizinle hayatını geçirmek istiyor ve bunu çok özel bir şekilde paylaşıyor, kısmı etkiledi diyebilirim.”

James Bond filminden çıkma gibi bir evlilik teklifi aldığını anlatan Johansson, “Oldukça şaşırtıcıydı ve çok özeldi.”

Nişanlandıktan kısa bir süre sonra Jost, evlilikten korktuğunu bir stand-up gösterisinde esprili bir şekilde şöyle anlattı;

“Uzun süredir evlenmekten çok korktum, çünkü her yeni evlenen veya evlenmek üzere olan arkadaşımla konuştuğumda, ‘Aman Tanrım, bunu yapmalısın… Ne yanlış gidebilir?” tadında şakalar yapmışlardı.”

Scarlett Johansson’ın nişanlısının özellikle de en çok zekâsını sevdiği bilinen haberlerden. Yakın çevresi, ikili arasında çok fazla ortak nokta olduğu kanısında.



