Scarlett Johansson’dan Woddy Allen’e Destek

Hollywood ya da siyaset hakkındaki görüşlerini paylaşmaktan asla çekinmeyen ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, Hollywood Reporter ile yaptığı son röportajda üvey kızı Dylan Farrow’u istismar ettiği iddia edilen Oscar ödüllü yönetmen Woody Allen’a hala inandığını ve masum olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Scarlett Johansson bu cümleleriyle büyük bir tepki topladı.

Allen ile üç filmde (2005’te Match Point, 2006’da Scoop ve 2008’de Vicky Cristina Barcelona) beraber çalışan Scarlett Johansson, “Woody’yi seviyorum. Ona inanıyorum ve onunla her zaman çalışacağım” diye açıklamada bulundu.

Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Mia Farrow’un Allen ile beraber oldukları dönemde evlat edindikleri Dylan Farrow, 7 yaşındayken Allen’ın cinsel saldırısına uğradığını söylemişti. Bunu ilk olarak 2014’te New York Times gazetesinde yayımlanan açık mektubunda dile getirdi. Sonrasında çıktığı canlı yayında söylediklerinin arkasında durduğunu belirtti.

İçlerinde Natalie Portman’ın da pek çok ünlü yıldız ise Dylan Farrow’a inandıklarını ve Allen ile çalıştıkları için pişman olduklarını açıklamıştı.