Şehrin Karmaşasından Yorulan Ciltler İçin 5 Ürün

Şehir hayatı, karmaşa, kalabalık, koşuşturmaca…

Tüm bunlar cildinizin daha yorgun gözükmesine, gözeneklerinizin tıkanmasına ve zararlı UV ışınlarına maruz kalmasına sebep olabilir.

İşte tüm bunları engellemek için; cildinizi şehir hayatının yorgunluğundan koruyacak en iyi cilt bakım ürünlerini sizler için listeledik:

Murad Environmental Shield City Skin Overnight Detox Moisturizer

Murad Environmental Shield City Skin Overnight Detox Moisturizer

Bu gece kreminin içindeki antioksidanlar siz gece uyurken cildinizi nemlendirmekle kalmayıp; serbest radikallerle de savaşır. Üstelik kavanozdaki çoğu gece kreminin aksine elinizi içine sokmanızı önleyen; şık bir pompa sistemi de var.

Fresh Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence

Fresh Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence

Fresh’in bu kamboçya çayından yapılan yeni ürünü; cildin kirlenmesini önlerken hiyalüronik asit ve gliserin ile de ultra nemlendirme sağlar. Hafif yapısı da cabası.

Missha Near Skin Dustless Defense Sun Block SPF 50+/PA+++

Missha Near Skin Dustless Defense Sun Block SPF 50+/PA+++

Şehir hayatının karmaşasında; cildinizi zararlı UV ışınlarına karşı da korumanız gerekiyor. Bu bariyer görevi gören ürün; aradığınız şey olabilir.

The Ordinary EUK 134 0.1%

The Ordinary EUK 134 0.1%

EUK 134, cildinizin saat başı serbest radikallere karşı korunmasını sağlamak için kendini yenileyen ve benzersiz olan süper güçlü bir antioksidan.

Urban Decay All Nighter Pollution Protection Makeup Setting Spray

Urban Decay All Nighter Pollution Protection Makeup Setting Spray

Urban Decay’in bu kült ürünü ile bir taşla iki kuş vurmanız mümkün. İlk olarak cildinizde makyajı kusursuz bir şekilde sabitleyen bu ürün; sonrasında içeriğindeki çinko, magnezyum ve bakır gibi mineraller ile cildinizi serbest radikallere karşı korur.